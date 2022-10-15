الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر أن تذاع مراسم القرعة عبر المنصات الإلكترونية للكاف بموقع يوتيوب بجانب قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية الحاصلة على حقوق بث البطولات الأفريقية.

وتقام مرحلة المجموعات بحضور 16 فريقاً من القارة السمراء يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات الأول والثاني والثالث والرابع.

ومن المقرر أن يقع الأهلي المصري والترجي التونسي في التصنيف الأول، بينما يقع الزمالك المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في التصنيف الثاني أو الأول وفقاً لنتائج باقي مرحلة الإياب بدور الـ32.

ويلعب في التصنيف الثاني بيترو دي لواندا الأنغولي ومعه شباب بلوزداد الجزائري الذي يلعب في التصنيف الثاني أو الثالث كما يلعب فايبرز الأوغندي في التصنيف الرابع.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور الـ32 الإضافي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل بمقر الكاف في القاهرة بين الفرق الستة عشر الصاعدة بالكونفدرالية والأندية التي ودعت بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يومي 2 و9 نوفمبر المقبل لتحديد الفرق الستة عشر المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وتقام قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية في نفس اليوم الذي تجرى فيه قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال.