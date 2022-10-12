غوارديولا: مانشستر سيتي لم يفز بدوري أبطال أوروبا بسبب ريال مدريد (فيديو)

كان رد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، صريحًا عندما سئل عن سبب صعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الأمر معقد "لأن ريال مدريد موجود دائمًا".

كان غوارديولا سعيدًا بالنقطة التي أضافها فريقه في زيارته لكوبنهاغن بالتعادل سلبيا في دوري أبطال أوروبا وقيّم حقيقة تراجع الفريق منذ الدقيقة 30.

ورغم ذلك اقترب مانشستر سيتي من التأهل لدور الستة عشر رغم أنه لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين، حيث تصدر حكم الفيديو المساعد المشهد في الشوط الأول الحافل بالإثارة في العاصمة الدنماركية، واعتقد سيتي أنه تقدم بهدف رائع بعد 11 دقيقة سجله رودري لكن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد.

وتدخل حكم الفيديو المساعد مرة أخرى بعد لحظات لمساعدة سيتي في الحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد أخرى لكن تسديدة الجزائري رياض محرز تصدى لها حارس كوبنهاغن.

وبعد ذلك طلب حكم الفيديو المساعد من الحكم مراجعة خطأ ارتكبه سيرجيو غوميز على حافة منطقة الجزاء بعد مرور نصف ساعة ليشهر الحكم بطاقة حمراء لمدافع سيتي بسبب حرمان المنافس من هجمة واعدة.

وتماسك سيتي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، لكن مع تركيزه على مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل واقترابه من التأهل لمرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال، ترك الفريق هدافه إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء ليخرج بالتعادل.