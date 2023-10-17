التمارين الهوائية تعمل على تحسين صحة الدماغ لكبار السن

يحصل كبار السن، الذين يقومون بالأنشطة الهوائية وتمارين القوة باستمرار، على نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية مقارنة بالذين لا يمارسون الرياضة أو الأنشطة الهوائية. لذلك لم يفت الأوان بعد لبدء النشاط البدني، بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Geoscience، وجد الباحثون أن أولئك الذين جمعوا بين التمارين الهوائية، مثل: السباحة، وركوب الدراجات، والمشي السريع، مع تمارين القوة، مثل: رفع الأثقال، بغض النظر عن شدتها ومدتها، كان لديهم رشاقة ذهنية أفضل وتفكير أسرع، فضلاً عن قدرة أفضل على التغيير والتكيف مع تفكيرهم.

استخدم الباحثون أداة فحص معرفي معروفة تسمى تقييم "مونتريال المعرفي"، ووجدوا أن الأشخاص الذين لم يمارسوا التمارين البدنية سجلوا نتائج أقل من أولئك الذين مارسوا تدريبات القلب والقوة.

ومع ذلك، أكد الباحثون أنهم لم يتمكنوا من إقامة علاقة سببية بين النشاط البدني وتحسين صحة الدماغ. وتشير النتائج إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المتنوعة ترتبط بتحسن الصحة الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا.

وأفاد الباحثون بأن العديد من الدراسات تظهر أنه عندما يتباطأ التدهور المعرفي، يتمتع الناس بنوعية حياة أفضل وينفقون أقل على الرعاية الطبية.

وتشير نتائج هذه الدراسات وغيرها إلى أن النشاط البدني هو إجراء وقائي.