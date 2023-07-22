إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على حرق المصحف

في سياق متُصل، حاول محتجون غاضبون في العراق، اليوم السبت، الوصول إلى السفارة الدنماركية بالعاصمة بغداد؛ احتجاجا على إحراق المصحف في كوبنهاغن.

جاء ذلك بعد يوم من اقتحام مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها؛ احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، وسماح الحكومة السويدية بمثل تلك الأعمال.

ويوم الخميس الماضي، اقتحم مئات المحتجين من أنصار التيار الصدري السفارة السويدية في بغداد، وأشعلوا فيها النيران، وجاء اقتحام السفارة بعدما سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث اعتزم المنظم إحراق نسخة من المصحف والعلم العراقي، وفق ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية حينها.

وأثار إقدام لاجئ عراقي بالسويد، في الـ28 من شهر حزيران/يونيو الماضي على تمزيق وإحراق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعلم من الشرطة، موجة استياء عارمة، في العالمين العربي والإسلامي.