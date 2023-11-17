الحكم على ممثل ياباني شهير ساعد والديه على الانتحار

حُكم على أحد أشهر ممثلي مسرح "كابوكي" في اليابان، اليوم الجمعة، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بعد اتّهامه بأنه ساعد والديه على الانتحار، في قضية هزّت مجال الفنون التقليدية الياباني.

وكان إينوسوكي إيتشيكاوا (47 عامًا) أُوقف، في حزيران/يونيو، الفائت بعد العثور، في أيار/مايو، على والديه فاقدين للوعي داخل منزله في طوكيو.

وتأكدت لاحقًا وفاة والده البالغ من العمر 76 عامًا، وهو أيضًا ممثل في هذا النوع من المسرح الياباني التقليدي، ووالدته البالغة من العمر 75 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ إيتشيكاوا أعلم والديه برغبته في الانتحار بعدما اتّهمه مقال نشرته إحدى الصحف الشعبية بالتحرش والاعتداء الجنسي، ثم قرر الثلاثة الانتحار معًا، حيث تناول الوالدان حبوبًا منوّمة بمساعدة نجلهما. وكان إيتشيكاوا شبه فاقد لوعيه في ذلك اليوم.

وقال ناطق باسم محكمة طوكيو إن الممثل الذي أُخلي سبيله بكفالة، حكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ.

وقال إيتشيكاوا، في بيان أعقب صدور قرار المحكمة، الجمعة، إنه يشعر "بذنب لا يوصف".

وأضاف: "بعدما قرأت المقالة في الصحيفة الشعبية، اعتقدت أنني سأترك ندوبًا عميقة في ثقافة كابوكي"، مشيرًا إلى أنّ ثقل هذا الاحتمال كان أكبر من القدرة على تحمّله، ولكن "كان عليّ أن أختار العيش حتى لو بيأس".

وتابع: "لا يمرّ يوم من دون أن أفكر في القرار الذي اتخذته في ذلك اليوم، وآسف لأنني كنت الوحيد الذي استطاع النجاة، بينما توفي والداي".

وكان "إيتشيكاوا" قد قال أمام المحكمة، خلال الشهر الفائت، إنّ ما أثّر على قراره أيضًا ضغط نفسي واجهه لسنوات وهو يهتمّ بوالده الذي كان مصابًا بالسرطان ويعاني من نوبات عنف، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقالت شركة "شوتشيكو" للإنتاج التي نظمت عروض كابوكي كثيرة شارك فيها إيتشيكاوا، إنّ أي قرار لم يُتّخذ بعد بشأن احتمال عودته إلى المسارح.