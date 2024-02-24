المسلسل الأمازيغي المغربي "بابا علي 4" ينافس بقوة على الصدارة في رمضان
يترقب المشاهدون المغاربة الأمازيغ، عرض المسلسل الدرامي الأمازيغي "بابا علي" في موسمه الرابع، على شاشة القناة الثامنة "تمازيغت" الحكومية الموّجهة للأمازيغ في المملكة، بعد نجاح عرض أجزائه الثلاثة خلال ساعات الذروة الرمضانية.
وتراهن القناة الأمازيغية المغربية، في شبكتها الرمضانية على العمل الدرامي التراثي "بابا علي"، بعدما شد انتباه المشاهدين المغاربة في المواسم السابقة بشكل لم يسبق لعمل درامي أمازيغي مغربي أن حققه.
وتمكن مسلسل "بابا علي" من التفوق على باقي الأعمال المعروضة عبر القناة الأمازيغية الوحيدة في المغرب، وتصدّر قائمتها في الأجزاء الثلاثة الأولى، من خلال ما يقدّمه العمل من مواقف تجمع بين الكوميديا، والدراما، والخيال، في حقبة زمنية قديمة تدور أحداثها في البادية الأمازيغية.
ونال المسلسل الأمازيغي الذي ألَّفه إبراهيم علي بوبكدي وأحمد نتما، وأشرف على إخراجه مصطفى أشاور، ثقة المسؤولين في القناة الأمازيغية المغربية، إذ يجرى حاليًا تصوير الجزء الرابع في منطقة أزيلال الجبلية، حيث تعكس فضاءات التصوير التراث المغربي الأصيل والمعمار الذي تمتاز به البوادي الأمازيغية المغربية.
وكان مخرج المسلسل "بابا علي" والمؤلّفان، تركوا نهاية الموسم الثالث مفتوحة على أجزاء جديدة، خاصة أن حلقات المسلسل حققت نسبًا عالية من المشاهدة على منصة "يوتيوب" أيضًا، ودخل العمل في منافسة شرسة مع أعمال مغربية أخرى ناطقة بالدارجة المغربية.
وقال مخرج مسلسل "بابا علي"، مصطفى أشاور، إنه "بتوالي الأجزاء تنضج الأفكار وتتطور، خاصة أننا نأخذ بعين الاعتبار انتقادات وملاحظات الجمهور للوصول إلى نسخة تليق بالمشاهد الذي يدعم المسلسل منذ بدايته".
واعتبر أشاور في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "سرَّ نجاح هذا العمل التلفزيوني، يكمن في ارتباط المشاهد الأمازيغي بشكل وثيق بالمسلسل، خاصة أنه يجد فيه انتماءه لموروث ثقافي غني، ويشده إلى أصله وتقاليده".
من جانبه، اعتبر الناقد الأمازيغي، رشيد بوقسيم، أن مسلسل "بابا علي" الأمازيغي، "يقدم تجربة مثيرة وممتعة للجمهور بسبب قصصه الشهيرة والشيقة، وقدرته على استحضار الخيال والمغامرة.
وأوضح بوقسيم في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العديد من الحكايات والأساطير تتمتع بجماهيرية واسعة مسبقة، مما يجذب الجمهور بسهولة إلى المسلسلات التلفزيونية المستندة إليها؛ على غرار ما هو معمول به في مسلسل بابا علي الأمازيغي".