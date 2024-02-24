المسلسل الأمازيغي المغربي "بابا علي 4" ينافس بقوة على الصدارة في رمضان

يترقب المشاهدون المغاربة الأمازيغ، عرض المسلسل الدرامي الأمازيغي "بابا علي" في موسمه الرابع، على شاشة القناة الثامنة "تمازيغت" الحكومية الموّجهة للأمازيغ في المملكة، بعد نجاح عرض أجزائه الثلاثة خلال ساعات الذروة الرمضانية.

وتراهن القناة الأمازيغية المغربية، في شبكتها الرمضانية على العمل الدرامي التراثي "بابا علي"، بعدما شد انتباه المشاهدين المغاربة في المواسم السابقة بشكل لم يسبق لعمل درامي أمازيغي مغربي أن حققه.

وتمكن مسلسل "بابا علي" من التفوق على باقي الأعمال المعروضة عبر القناة الأمازيغية الوحيدة في المغرب، وتصدّر قائمتها في الأجزاء الثلاثة الأولى، من خلال ما يقدّمه العمل من مواقف تجمع بين الكوميديا، والدراما، والخيال، في حقبة زمنية قديمة تدور أحداثها في البادية الأمازيغية.