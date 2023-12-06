تكريم الفنان السعودي علي المدفع في "حفل جوي"

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن تكريم الفنان علي المدفع في حفل جوائز الترفيه (جوي)، والمقرر في يناير 2024.

وأكد آل الشيخ أن "جائزة مميزة بانتظار علي مدفع، تكريما له على سنوات عطائه".

وأعرب علي المدفع عن سعادته باختياره للتكريم، معلقا في حديث لـ"العربية نت": "شعوري لا يوصف، وأكاد أطير من الفرحة والسعادة والبهجة. جاءني شيء ما لم أتوقعه أبدًا (..)".

يذكر أن الفنان السعودي علي المدفع، والبالغ 86 عاما من عمره، فقد بصره قبل عامين، لكنه استمر في مهنة التمثيل، بعد دعم من زملائه الفنانين، الذين رفضوا اعتزاله، وفق تصريحاته.