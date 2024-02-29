حرّاس "دي جي خالد" يحملونه على الأكتاف "كي لا يتسخ حذاؤه" (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول قيام الحرس الشخصي التابع للمغني الأمريكي صاحب الأصول الفلسطينية، دي جي خالد، بحمله على الأكتاف حتى المسرح "كي لا يتسخ حذاؤه".

وكان دي جي خالد سيحيي حفلًا على المسرح في ميامي الأمريكية، وعند وصوله في السيارة قام حراسه الشخصيون بحمله على أكتافهم فورًا، والتوجه به إلى المسرح لأداء حفلته.

ويعتمد المغني الأمريكي هذه الطريقة، رغبة منه في "عدم تلويث حذائه".