واشنطن بوست: "الميث كريستال" مخدر قاتل يتوغل في شرايين العراق

يعيش العراق حاليًّا أزمة جديدة مؤرقة مع انتشار آفة الإدمان وسط توفر المخدرات بشكل جنوني، حيث اتجه قطاع كبير من جيل فقير عانى الحرب والإهمال إلى المخدرات، وفق تعبير صحيفة واشنطن بوست.

وفي تقرير حول انتشار مخدر الميث كريستال القاتل في العراق، كشفت الصحيفة الأمريكية عن المشقة التي تكابدها فرقة مكافحة المخدرات في البصرة (جنوب) لمكافحة انتشار الإدمان بشكل واسع، ومعاناة الفرقة من نقص الموظفين والتمويل والإرهاق.

في قلب هذه الآفة الجديدة التي يعيشها العراق، تمتلئ زنازين السجون في البصرة، ولكي يظل زعماء عصابات التهريب مستمرين في عملهم في هدوء بعيدًا عن الأضواء، يضعون رواتب شهرية لضباط الشرطة لشراء سكوتهم.

من أفغانستان إلى البصرة

على الرغم من أن التجارة بالكامل تُجرى داخل العراق، فجذورها تأتي من الجبال الباردة في أفغانستان والمختبرات تحت الأرض في إيران، إذ أدت الإمدادات والتقنيات الجديدة إلى ازدهار التجارة بشكل كبير.

وتقول الصحيفة إنه منذ عام 2003، عندما شنت الولايات المتحدة غزوها للعراق، انفتحت الحدود مع إيران، وكان هناك تدفق مستمر للتهريب بكافة أشكاله، بما في ذلك المخدرات.

ولكن في عام 2017 ظهر خطر جديد وهو الميث كريستال، وفي حين جعلت الحملة المحلية على مشكلة المخدرات في إيران من الصعب الحصول على المكونات الأساسية للصناعة الجديدة، كشف المنتجون في أفغانستان سر استخراج مكون رئيس من الميثامفيتامين والايفيدرين (الموجودين في المخدر)، من نبتة الإفيدرا المحلية.

تضاعف التجارة إقليميًّا

وقد زادت مضبوطات الميث القادمة من أفغانستان وإيران بشكل كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وفقًا لمسؤولين وخبراء إقليميين، حيث اتبعت تجارة الميث المسار القديم لتجارة الأفيون والهيروين.

ففي تركيا، صادرت القوات الأمنية أكثر من خمسة أطنان من الميثامفيتامين العام الماضي في غارات على طول الحدود الإيرانية، بينما خلال الأشهر السبعة الأولى فقط من العام الجاري، ارتفع الرقم إلى 8.6 طن.

وأفادت السلطات التركية بأن شبكة التهريب تضم مواطنين إيرانيين لهم صلات بشبكات الجريمة المنظمة في تركيا، كما أشارت إلى أن جزءًا من سلاسل تهريب الميث متخصصة في شحنه إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

بالتزامن مع ذلك، أبلغت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية عن ارتفاع مضبوطات الميث إلى أكثر من 45 طنًّا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي تضاعفت المضبوطات بمعدل 20 مرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تحول جوهري

وينقل تقرير واشنطن بوست عن ديفيد مانسفيلد، الخبير في الاقتصاد غير المشروع في أفغانستان والذي يستمد معلوماته من العمل الميداني والصور الجوية، أن عام 2017 شكَّل عاملًا محوريًّا في تغيير قواعد تجارة "الميث"، فقد تحول المنتجون المحليون من استخدام العقاقير الدوائية التي لا يستلزم الحصول عليها وصفة طبية رسمية، والمستخدمة في بقية العالم لصنع الإيفيدرين، إلى الاعتماد على نبات الإيفيدرا المتاح على نطاق واسع، والذي يتركز نموه على سفوح التلال الأفغانية.

وأشار مانسفيلد إلى أن ظهور "الإيفيدرا" خفض تكلفة إنتاج "الميث" بمعدل النصف تقريبًا؛ ما وضع الصناعة بالكامل على منحنى مرتفع لا يمكن إيقافه عن النمو.

وأوضح ألكسندر سودرهولم، المحلل في مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان، أنه مع ازدهار سوق "الميث" داخل إيران، قرر المنتجون البدء في استخدام مواد أرخص يتم استيرادها من أفغانستان. وأشار هولم إلى أن التحول لاستيراد المكونات من الخارج، أتاح للتجار التركيز على جانب التوزيع وربما أيضًا الإنتاج للأسواق الخارجية. وأصبحت تقارير عن ضبطيات المخدرات تتصدر الأخبار بشكل شبه يومي.

تجارة محمية

وينقل التقرير عن مسؤولين أمنيين وقضائيين عراقيين أن التجارة محمية من قبل جماعات مسلحة قوية بعضها مرتبط بإيران وشبكات قبلية ومسؤولين فاسدين.

وصرح عمار شاكر فجر، قاضي محكمة التحقيق الثالثة في البصرة، أنه قد تم اعتقال ضباط بسبب توفيرهم غطاء حماية للتجار والموزعين والمنتجين مقابل الحصول على الرواتب الشهرية. فريق مكافحة المخدرات في البصرة يتلقى أيضا موجة متزايدة من التهديدات.

وفي هذا الصدد، فقد قتل مسلحون قاضيًا رفيع المستوى في محافظة ميسان، بينما في سبتمبر، لقي جنرال من فرقة مكافحة المخدرات في المنطقة مصرعه بالرصاص خارج مطعم.

أزمة اليأس

وتقول البوست إن تدفق المخدرات يعمل على تسريع ما يصفه العاملون في المجتمع المدني ومسؤولو الصحة بأزمة اليأس المتزايدة بين الشباب العراقي.

وتنقل عن إيناس كريم، مؤسِّسة الجمعية الخيرية الوحيدة في العراق المكرَّسة لمساعدة المدمنين "شبابنا يريدون الهروب لكنهم لا يفهمون ما يفعلونه".

وقالت إنه لا توجد أرقام مؤكدة لمعدلات الإدمان، لكن بعض المسؤولين يقدرون أن ما يصل إلى 40% من الشباب العراقي في بعض المناطق خاضوا تجربة تعاطي المخدرات.

ويغمر الميث كريستال المدمن بشعور من النشوة والحصانة. وعندما يبدأ الإدمان، يسيطر عليه جنون العظمة وينهار جهاز المناعة مع دفع الأعضاء إلى الفشل الكامل.

في كثير من الحالات، يقول المدمنون السابقون إنهم بدأوا في تعاطي المخدرات للهروب من حياتهم المضطربة، وقد تحدثوا إلى "الواشنطن بوست" بشرط استخدام أسمائهم الأولى فقط، بسبب وصمة العار الاجتماعية التي تأتي مع الإدمان.

قصص مأساوية

وقال شخص يدعى "ماهر"، يعمل خبازًا ويبلغ من العمر 30 عامًا في بغداد، إنه انضم إلى الحشد الذي قدمه إلى الكحول والأمفيتامينات بعد أن أصبح وحيدًا في المنزل. وقد قُتلت شقيقته في أثناء الغزو الأمريكي، وقُتل إخوته خلال الحرب الأهلية الطائفية، ووالداه، بعد ثلاث سنوات من ذلك، في حادث سيارة.

في البصرة، كان سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 37 عامًا يدعى (فراس) يكافح من أجل البقاء مستيقظًا في رحلات طويلة عندما أظهر له تاجر مسحوقًا أبيض - اتضح أنه مادة ميثامفيتامين - واعدًا إياه بأنه سيفتح له سر الأرباح الطائلة عبر زيادة قدرته على العمل لساعات أطول. أشار السائق إلى إنه اعتاد التعاطي على مدى ثلاث سنوات قبل أن تطلب زوجته من أقاربه التدخل بعد أن بدأ بالاعتداء عليها جسديًّا.

واعترافًا بالمشكلة المتزايدة، صدر قانون في عام 2017 يأمر بإنشاء مرافق إعادة تأهيل تديرها الحكومة للمدمنين خلال العامين التاليين، ولكن بعد خمس سنوات، لم يكن هناك سوى ثلاثة مرافق فقط في جميع أنحاء البلاد، ومنها واحد فقط في البصرة.

وأوضح اللواء إسماعيل غانم، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في البصرة، أنه في حال كان هناك 30 ألف مدمن في البصرة، فإن مرفق إعادة التأهيل يتضمن 22 سريرًا، وكل حالة تحتاج إلى ثلاثة أشهر للتعافي، وبالتالي من المستحيل إتمام التأهيل للجميع.