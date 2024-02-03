من هي العراقية همسة الأسدي المتهمة بـ"الإخلال بالذوق العام"؟
وجهت وسائل إعلام محلية، اتهامات للعراقية همسة الأسدي، بالوقوف خلف عرض الأزياء الذي استضافته قاعة "شنشل مول" في البصرة، وأثار ردود فعل واسعة، واتهامات بالإخلال بالذوق العام انتهت بإغلاق القاعة.
وشهدت القاعة عرضاً للأزياء ضمن فعالية تحمل اسم "البصرة تحييكم"، لكن مقطع فيديو لإحدى العارضات ترتدي زياً قريباً من لون البشرة، جرّ عليها انتقادات واسعة، ومطالب بمحاسبة المنظمين بتهمة نشر التعري والإخلال بالذوق العام.
وأوردت بعض المواقع الإخبارية العراقية، اتهامات لسيدة تدعى همسة الأسدي بالمسؤولية عن عرض الأزياء ومناسبات أخرى فاضحة على حد وصفها.
ونُسبت لمحافظ البصرة، محمد طاهر التميمي، توجيهه بإقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لعرض الأزياء، تشمل "اتحاد نقابات العمال في البصرة، ونقابة الحلاقين، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ (قسم شؤون المرأة) المتمثلة بالمدعوة (همسة الأسدي)".
وقال إن الأسدي "تكررت إساءاتها لسمعة البصرة وأهلها، من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام، وقد تم منعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل، وأمثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة".
وتشغل الأسدي بالفعل منصب مسؤولة شؤون المرأة، وعضو مكتب اتحاد نقابات العمال في البصرة، وهي معروفة على نطاق واسع في العراق وكثيرة الظهور في وسائل الإعلام.
وهي أشرفت في السنوات الأخيرة على تنظيم الكثير من دورات تعليم فنون الحلاقة النسائية، والمكياج، والخياطة، والحاسوب، ودورات تدريبية أخرى في البصرة، ومحافظات عراقية أخرى.
وتقول الأسدي، إن تلك الدورات تستهدف دعم المرأة العراقية، وتساعدها لدخول سوق العمل، لتستطيع مساعدة نفسها وأسرتها.
ومعظم تلك الدورات تكون مجانية، وتستهدف الأرامل وزوجات الشهداء، والفئات المحتاجة من النساء، على حد قول الأسدي في كثير من المناسبات.
كما تنظم الأسدي دورات مأجورة، بعضها يقام خارج العراق، لتعليم فنون الحلاقة النسائية والتجميل.
وتقول الأسدي في إحدى مقابلاتها المصورة، إنها تتلقى الدعم من زوجها في نشاطها اللافت بمجال دعم المرأة العراقية وتنظيم الدورات التدريبية لها.