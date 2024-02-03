من هي العراقية همسة الأسدي المتهمة بـ"الإخلال بالذوق العام"؟

وجهت وسائل إعلام محلية، اتهامات للعراقية همسة الأسدي، بالوقوف خلف عرض الأزياء الذي استضافته قاعة "شنشل مول" في البصرة، وأثار ردود فعل واسعة، واتهامات بالإخلال بالذوق العام انتهت بإغلاق القاعة.

وشهدت القاعة عرضاً للأزياء ضمن فعالية تحمل اسم "البصرة تحييكم"، لكن مقطع فيديو لإحدى العارضات ترتدي زياً قريباً من لون البشرة، جرّ عليها انتقادات واسعة، ومطالب بمحاسبة المنظمين بتهمة نشر التعري والإخلال بالذوق العام.

وأوردت بعض المواقع الإخبارية العراقية، اتهامات لسيدة تدعى همسة الأسدي بالمسؤولية عن عرض الأزياء ومناسبات أخرى فاضحة على حد وصفها.

ونُسبت لمحافظ البصرة، محمد طاهر التميمي، توجيهه بإقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لعرض الأزياء، تشمل "اتحاد نقابات العمال في البصرة، ونقابة الحلاقين، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ (قسم شؤون المرأة) المتمثلة بالمدعوة (همسة الأسدي)".