مشاهير هوليوود "يدفعون الثمن" بين دعم إسرائيل وتأييد الفلسطينيين

يتخّذ مشاهير هوليوود على "إنستغرام" مواقف مؤيدة للفلسطينيين أو داعمة لإسرائيل منذ بداية الحرب، غير آبهين بالتبعات التي قد يواجهونها بسبب ذلك.

أعربت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت المعروفة بتأديتها دور "ووند وومن" عن دعمها الثابت لإسرائيل على "إنستغرام" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الذي نفّذت فيه حماس هجومها.

وكتبت غادوت على حسابها في "إنستغرام"، حيث يتابعها 109 ملايين مستخدم: "أنا بجانب إسرائيل عليكم أن تكونوا أيضا كذلك". ومذاك، تنشر الممثلة أو تشارك بانتظام محتوى يطالب بإعادة المدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وهو أمر لقي استحسان البعض وغضب البعض الآخر.

وكتب أحد المستخدمين على غرار مئات آخرين: "أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء موقفك المؤيد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".