"كيف تعيشون؟".. هل يكون الفيلم الأخير للمخرج هاياو ميازاكي؟
يعود المخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي بعد غياب 10 سنوات بفيلمه "كيف تعيشون؟"، الذي تلقفت دور السينما اليابانية أول عروضه، اليوم الجمعة.
الفيلم، قد يكون الوداع الأخير لميازاكي (82 عامًا)، والذي سبق أن أعلن تقاعده لكنه تراجع عنه في وقت سابق.
ويعد المخرج "ميازاكي" من أبرز مخرجي أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، وهو شريك أساس في أستوديوهات "غيبلي".
واستغرق إنتاج "كيف تعيشون؟" سنوات عدة، وأُبقيت تفاصيل قصته طي الكتمان إلى اللحظة الأخيرة.
ولم يجرِ أي ترويج للفيلم باستثناء ملصق رسمه "ميازاكي" بنفسه يصور كائنًا غريبًا يشبه طيرًا تقع عينه تحت منقاره.
وتدور أحداث القصة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وتتمحور حول صبي يُدعى "ماهيتو" ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته بطريقة مأسوية.
وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي) والذي يأخذه إلى عالم رائع حيث يكتشف تدريجيًا لغز وفاة والدته وتاريخ عائلتها.
وحقق "ميازاكي" نجاحًا عالميًّا واسعًا بفضل عدد من أفلامه على غرار "سبيرتد آواي" الذي عُرض، العام 2001، وحصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر الياباني نحو عقدين، قبل أن ينتزع المرتبة الأولى منه فيلم رسوم متحركة ياباني آخر هو "ديمن سلاير" العام 2020.
وكان مخرج فيلمي "ماي نايبر توتورو" و"برنسيس مونونوكيه" أعلن بعد عرض فيلمه "ذي ويند رايزس" العام 2013 اعتزاله إخراج أفلام الرسوم المتحركة، لكنه عاد عن قراره بعد 3 سنوات.
المصدر: أ ف ب