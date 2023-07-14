"كيف تعيشون؟".. هل يكون الفيلم الأخير للمخرج هاياو ميازاكي؟

يعود المخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي بعد غياب 10 سنوات بفيلمه "كيف تعيشون؟"، الذي تلقفت دور السينما اليابانية أول عروضه، اليوم الجمعة.

الفيلم، قد يكون الوداع الأخير لميازاكي (82 عامًا)، والذي سبق أن أعلن تقاعده لكنه تراجع عنه في وقت سابق.

ويعد المخرج "ميازاكي" من أبرز مخرجي أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، وهو شريك أساس في أستوديوهات "غيبلي".

واستغرق إنتاج "كيف تعيشون؟" سنوات عدة، وأُبقيت تفاصيل قصته طي الكتمان إلى اللحظة الأخيرة.

ولم يجرِ أي ترويج للفيلم باستثناء ملصق رسمه "ميازاكي" بنفسه يصور كائنًا غريبًا يشبه طيرًا تقع عينه تحت منقاره.