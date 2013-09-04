مصرية تقتل والدها لزواجه من أخرى

القاهرة – قامت ربة منزل مصرية تجردت من مشاعرها بقتل والدها بمساعدة والدتها وذلك بعد زواجه من امرأة أخرى.

وكان اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد كوهية مفتش المباحث يفيد بوصول جمعة سعد 52 سنة بالمعاش، مقيم بالرجبي، إلى مستشفى المحلة العام، مصابًا بجرح نافذ بالبطن ووفاته فور وصوله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قادة الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة حيث أكدت التحريات حدوث مشادة بين المجني عليه ونجلته زينب جمعة 30 سنة، ربة منزل، بسبب زواجه من امرأة أخرى تطورت إلى مشاجرة قامت على أثرها بطعنه بسكين والهرب.

وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة والدتها أم محمد 50 سنة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها وتولت التحقيق.

ووقعت الجريمة البشعة في منطقة الرجبي في مصر التابعة لدائرة قسم أول المحلة.