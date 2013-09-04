الدوري المصري ينطلق يوم 23 نوفمبر

القاهرة - (خاص) من محمد أبو الخير

قرر اتحاد كرة القدم المصري، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز الجديد يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، على أن ينتهي في مايو أيار 2014، كما قرر الاتحاد استئناف بطولة كأس مصر يوم 17 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

هذا وتحدد يوم الخميس 14 نوفمبر تشرين الثاني 2013 موعدا لإنطلاق دوري القسم الثاني، والسبت 23 نوفمبر تشرين الثاني 2013 موعدا لإنطلاق دوري القسم الثالث، بحيث تنتهي جميع الدوريات بنهاية شهر مايو أيار 2014.

وقال حسن فريد نائب رئيس إتحاد الكرة، أن المواعيد التي تم إعلانها بخصوص الدوري الممتاز ودوري القسمين الثاني والثالث هي مواعيد نهائية، وتمت بالتنسيق مع الأمن الذي وافق مبدئيا على عودة النشاط الرياضي في هذه المواعيد.

بالإضافة إلى موافقة طاهر أبو زيد وزير الرياضة ومساندته القوية لعودة النشاط الكروي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول بالوزارة بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وأضاف فريد أنه كان من المفترض أن تقام بطولة كأس مصر بالقوائم القديمة للأندية إلا أن تأجيل استئناف البطولة لدواع أمنية حتى 17 أكتوبر تشرين الأول المقبل دفع اتحاد الكرة للموافقة على اللعب بالقوائم الجديدة للأندية التي استفادت من فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقد قرر الاتحاد بقاء مواعيد القيد كما هي ولم يتم إجراء أي تعديلات جديدة عليها بحيث سيكون آخر موعد للقيد يوم 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل.