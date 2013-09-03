فرنسا لن تتدخل في سوريا دون أميركا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الرئيس الفرنسي يعلن أنه إذا لم يكن قرار الكونغرس الأميركي إيجابيا فلن تتحرك فرنسا بمفردها لكنها ستضطلع بمسؤولياتها.