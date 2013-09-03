فرنسا لن تتدخل في سوريا دون أميركا

باريس- قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، الثلاثاء، إن بلاده لن تتدخل وحدها في سوريا إذا رفض الكونغرس الأميركي التحرك العسكري.
وقال أولوند بعد اجتماع مع الرئيس الألماني يواكيم جوك: "إذا لم يكن قرار الكونغرس إيجابيا فلن تتحرك فرنسا بمفردها لكنها ستضطلع بمسؤولياتها".
ومن المقرر أن يصوت الكونغرس الأمريكي على عمل عسكري ويتصاعد الضغط بدوره على أولوند لإجراء تصويت بناء على طلب النواب الفرنسيين.
وستجتمع الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، لمناقشة الأزمة الحالية في سوريا بعد هجوم بغاز كيماوي في 21 آب/ أغسطس تقول فرنسا والولايات المتحدة إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عنه.