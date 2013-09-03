النفط يرتفع مسجلاً 115.12 دولار للبرميل

لندن - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد أن أثارت تجربة صاروخية أجرتها إسرائيل في البحر المتوسط قلق المتعاملين الخائفون بالفعل من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بما قد يهدد إمدادات النفط.

وارتفع سعر خام برنت 79 سنتا إلى 115.12 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 42 سنتا إلى 107.23 دولار وذلك عن سعر التسوية يوم الجمعة حيث كانت الأسواق الأمريكية مغلقة الاثنين بمناسبة يوم العمال.

وارتفع برنت أكثر من دولار للبرميل بعد أن نقل تقرير لوسائل إعلام روسية عن و زارة الدفاع قولها إنها رصدت إطلاق "جسمين" بالستيين في البحر المتوسط.

وقالت إسرائيل إنها أجرت تجربة لصاروخ استخدم كهدف لنظام دفاع صاروخي تموله الولايات المتحدة في البحر المتوسط اليوم.

ووجه هذا أنظار المستثمرين مجددا صوب احتمال تعطل إمدادات من المنطقة إذا اتسع نطاق الحرب السورية.

وقال كريستوفر بيلو الوسيط المالي في جيفريز باش "هناك ضبابية كبيرة وهو ما جدد قلق الناس إزاء الشرق الأوسط ولاسيما إذا امتدت الحرب الأهلية خارج الحدود السورية."