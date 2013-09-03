نجل عبد الناصر يهاجم الجامعة العربية

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

استنكر المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تصريح نبيل العربى بخصوص ضرب سوريا قائلاً: "لم أصدق إني حاشوف يوم تكون فيه تلك الجامعة العدوة للعرب، وتوافق على ضرب سوريا في الوقت الذي يرفض فيه مجلس العموم البريطانى شريك أمريكا الأول المشاركة في تلك العملية المشبوهة"

وأضاف المهندس عبد الناصر: "أتمنى أن يأتي يوم نقفل تلك الجامعة التي تُتخذ كأداة لتقنين التدخلات العسكرية الأطلسية لضرب وقتل شعوبنا العربية، والتي تكررت أيام العراق وليبيا".

وأضاف عبد النصر في تغريدة له على موقع "تويتر" : "والله لو ألغيت الجامعة العربية وحوّلوا مبناها إلى شقق سكنية أو فندق أو مستشفى أو حتى مستشفى بيطري أكيد حيكون أفيد".