الذهب يتراجع مسجلاً 1400 دولار للأونصة

لندن _ تراجع سعر الذهب عن 1400 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين مع تعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر بفعل تأجيل هجوم عسكري أمريكي محتمل على سوريا وتحسن البيانات الاقتصادية من الصين وأوروبا وهو ما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

لكن اسعار الفضة ارتفعت نحو 3 بالمئة مستفيدة من البيانات الإقتصادية القوية في الصين حيث سجل القطاع الصناعي في أغسطس آب أفضل أداء له في أكثر من عام.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1392.84 دولار للأوقية بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى في أسبوع عندما سجل 1374.10 دولار. وتتجه الأسعار للانخفاض لليوم الثالث على التوالي.

وزادت الفضة 2.8 بالمئة إلى 24.10 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1523.49 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 721.50 دولار.