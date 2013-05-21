أماكن السباحة في قبرص الأنظف في أوروبا

بروكسل - على نقيض نظافة قبرص فإن بلجيكا وبريطانيا وهولندا فيها أكبر نسبة لأماكن السباحة فشلت في التماشي مع معايير الإتحاد الأوروبي في عام 2012 ويرجع ذلك جزئيا للأمطار الغزيرة التي جرفت مياه الصرف إلى هذه الأماكن.

ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة فإن الإتجاه الإجمالي كان إيجابيا إذ تماشت 94 بالمئة من الشواطئ والبحيرات والأنهار في دول الإتحاد الأوروبي مع الحد الأدنى لجودة المياه في عام 2012 مرتفعة عن 92 بالمئة في عام 2011 .

ولكن نحو إثنين في المئة من أماكن السباحة من شواطئ وبحيرات وأنهار كانت جودة المياه بها سيئة وبلغت نسبة الأماكن غير المتوافقة مع المعايير المطلوبة في بلجيكا وبريطانيا وهولندا 12 بالمئة وستة بالمئة وسبعة بالمئة على التوالي.

وقال جانيز بوتوسنيك المفوض البيئي في الإتحاد الأوروبي في بيان "هناك المزيد الذي يجب أن يبذل... المياه مورد هام ونحن بحاجة إلى تطبيق كل الإجراءات اللازمة لحمايتها تماما " .