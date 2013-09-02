شيخ مصري يؤكد بأن مرسي سيعود للحكم

القاهرة – أحمد المصري

أكد الشيخ فوزي السعيد شيخ التيار السلفي بالقاهرة أن محمد مرسي سوف يعود للحكم حيث قال: من يشكك في عودة "محمد مرسي" لمنصبه يشكك في الله، لأن "مرسي" هو "هدية من الله، وأقسم بالله وأحلف بالطلاق 360 مرة على عودة "مرسي" ، واللي يشك في عودته يشك في ربنا ، لأنه هو اللي جبنا هنا في رابعة.

وأفتي السعيد بأن من يشكك في عودة مرسي فهو "آثم"، وكان السعيد قد هاجم المشايخ السلفية الرافضين لعودة "مرسي"واتهمهم بالوقوف مع مبارك أثناء ثورة 25 من يناير.

وخاطب " السعيد جنود القوات المسلحة فقال : أيهون عليكم تصويب أسلحتكم نحونا، وأنتم لم تشتركوا في حروب إلى الآن ضد العدو، هو أنتم فقدتم دينكم ومبادئكم لتقتلوا أبناء وطنكم".

في المقابل قال الشيخ فوزي الزفزاف عضو مجمع البحوث الاسلامية أن قيادات الاخوان فقدت صوابها، وفاقد العقل غير مسؤول عن كلامه، مضيفاً في تصريحات خاصة: هذا الكلام لا أساس له من الدين، فهم يستغلون كل شيء في صالحهم السياسي ويستغلون أتباعهم وهم أصحاب العقول البسيطة فيجب على أصحاب العقول أن يظهروا عدم صحة هذا الكلام وليس له علاقة بالدين والعقل.