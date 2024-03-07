الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد يتعرض لأزمة صحية

وشهد هذا العام نشاطًا فنيًا مكثفًا للفنان اليمني، البالغ من العمر 36 عامًا، حيث شارك في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت قبل أن يشارك كذلك في إحياء حفلات في المملكة العربية السعودية في "يوم التأسيس"، والانطلاق إلى مدينة أبوظبي للمشاركة في إحياء حفلات ضمن مهرجان الشيخ زايد.