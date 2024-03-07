الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد يتعرض لأزمة صحية
تداولت حسابات إخبارية صورة للفنان اليمني فؤاد عبد الواحد وهو على سرير المستشفى، لافتة إلى أنه يخضع لعملية جراحية.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها، كما لم يؤكد أو ينفي أي مصدر رسمي تعرضه لأي أزمة صحية.
ونشر الفنان اليمني منشورًا آخر له قبل ساعات من الآن، وهو برفقة الفنانين بسام مهدي، وصلاح الزدجالي، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يتابعه 3 ملايين شخص.
وشهد هذا العام نشاطًا فنيًا مكثفًا للفنان اليمني، البالغ من العمر 36 عامًا، حيث شارك في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت قبل أن يشارك كذلك في إحياء حفلات في المملكة العربية السعودية في "يوم التأسيس"، والانطلاق إلى مدينة أبوظبي للمشاركة في إحياء حفلات ضمن مهرجان الشيخ زايد.