ديل بوترو يودّع بطولة أمريكا للتنس

نيويورك - حقق ليتون هيويت مفاجأة كبيرة بعدما فاز في مباراة من خمس مجموعات على الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في مواجهة مثيرة بين بطلين سابقين لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وبعد 12 عاماً من الفوز غير المتوقع على بيت سامبراس في نهائي بطولة امريكا أظهر هيويت (32 عاما) أنه يملك الروح القتالية العالية ليتمكن من التفوق على ديل بوترو 6-4 و5-7 و3-6 و7-6 و6-1 في مباراة استغرقت قرابة أربع ساعات على ملعب ارثر اش.

وكان ديل بوترو الذي أحرز لقب البطولة في 2009 بعد الفوز على روجيه فيدرر مرشحاً قوياً للمنافسة على لقب فردي الرجال لكنه فشل في مجاراة اللاعب الذي يكبره بفارق ثماني سنوات.

وأصبح ديل بوترو أكبر ضحية للبطولة هذا العام بينما واصل اندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش التقدم بنجاح في البطولة.

وواجه موراي تعثراً بسيطاً لكنه تعافى سريعاً وتأهل إلى الدور الثالث في آخر البطولات الأربع الكبرى في العام الجاري.

وحافظ ديوكوفيتش على بدايته المثالية بعدما اجتاز درجة الحرارة العالية والرياح وتغلب على الالماني بنيامين بيكر.

وامتلأت مدرجات ملعب 17 بالمشجعين بشكل غير معتاد من أجل رؤية مارتينا هينجيز تعود للظهور في البطولات الأربع الكبرى.

ونالت هينجيز المصنفة الأولى عالمياً سابقاً بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الزوجي مع دانييلا هانتوشوفا لكن هذا الثنائي خسر في مباراته الأولى أمام سارة ايراني وروبرتا فينشي 6-3 و7-5.

وستسعى هينجيز لنسيان هذه العودة السيئة بعدما خسرت مباراة أخرى في منافسات الزوجي المختلط.

وشقت اللاعبة الامريكية سيرينا وليامز طريقها إلى الدور الرابع في منافسات فردي السيدات بعد فوزها 6-3 و6-1 على ياروسلافا شفيدوفا في مباراة انتهت الساعة الواحدة من صباح يوم السبت بتوقيت نيويورك.

وأصبحت الصينية لي نا أول لاعبة تتأهل لدور الستة عشر بعدما فازت على الشابة لورا روبسون 6-2 و7-5.

وواصلت انيسكا رادفانسكا تألقها في البطولات الأربع الكبرى وفازت اللاعبة البولندية المصنفة الثالثة على الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا 6-4 و7-6 لتبلغ الدور الرابع للبطولة.

وإذا فازت رادفانسكا في المباراة المقبلة فإنها ستكون اللاعبة الوحيدة التي بلغت دور الثمانية في كل البطولات الأربع الكبرى في 2013.