باكستان.. 12 قتيلا في انهيار منجم

انتُشلت جثث عشرة عمال آخرين من منجم للفحم انهار في جنوب باكستان الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول، لترتفع الحصيلة إلى 12 قتيلا بعد انتهاء محاولات الإنقاذ.

هزّ انفجار للغاز منجم الفحم المملوك لجهة خاصة في منطقة خوست على بعد حوالى 80 كيلومترا شرق عاصمة الإقليم كويتا مساء الثلاثاء، ليعلق العمال على عمق أمتار تحت الأرض.

وقال المفتّش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبد الغني بلوش لوكالة فرانس برس "اختُتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12. انتُشلت جثتان خلال الليل بينما انتُشلت باقي الجثث العشر في وقت مبكر من الصباح".

أكّد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبد الله شهواني حصيلة القتلى أيضا، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بيانا عبّر فيه عن "ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية".