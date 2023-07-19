رأس السنة الهجرية.. قصة التاريخ والإسلام

لم يكن المسلمون يحدّدون العام مع بداية ظهور الإسلام حتى وفاة النبي محمد – عليه الصلاة والسلام – بل كانوا يكتفون بالأشهر العربية.

وبحسب المصادر الإسلامية، فقد ظلّ اعتماد الشهور حتى خلافة عمر بن الخطاب، إذ أرسل إليه أبو موسى الأشعري أمير البصرة آنذاك، كتابا يطلب فيه البحث عن طريقة جديدة لاحتساب التقويم، وذلك حينما ورد خطاب لأبي موسى الأشعري مؤرّخا في شهر "شعبان" دون تحديد السنة، فخاطب الأشعري الخليفة عمر يقول: "يا أمير المؤمنين، تأتينا الكتب، وقد أُرِّخ بها في شعبان، ولا ندري أي شعبان هذا، هل هو في السنة الماضية؟، أم في السنة الحالية؟".

وإثر ذلك، جمع الخليفة عمر الصحابة وبحثوا في هذا الشأن، فتفاوتت الآراء بينهم، فمنهم من اقترح أن يؤخذ بتاريخ مولد الرسول – عليه الصلاة والسلام- بداية للتقويم، وآخرون رأوا أن يؤخذ التاريخ بوفاته، لكن غلب الرأي في الأخذ بهجرته.

وعليه، أقرّ الخليفة عمر ما خلص إليه الصحابة بالأخذ بالهجرة، التي توافق 622 ميلادي، وقال إن "الهجرة فرّقت بين الحق والباطل، فأرّخوا بها".