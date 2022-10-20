تفاصيل أزمة إقالة حسني عبدربه من منصب مدير الكرة بالإسماعيلي

رد عبدربه.. وأزمة الملابس

ارتبطت مسألة إقالة عبدربه بأزمة الملابس التي وقعت في النادي الإسماعيلي قبل ساعات من لقاء الأهلي.

وتتلخص الأزمة في إعلان الإسماعيلي توقيعه عقدًا لرعاية الملابس مع إحدى الشركات لتصميم قميص للفريق الأول وباقي الفرق الرياضية، بينما خرج عبدربه ومعه بعض اللاعبين في جلسة تصوير لقميص آخر يتبع شركة أخرى.

وخاض الإسماعيلي مباراته ضد الأهلي بالقميص الذي ظهر به عبدربه؛ ما أثار الجدل حول هذا الأمر.

وردَّ عبدربه في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) حول هذه الواقعة مؤكدا أنه أخلص لعمله وتحمل الكثير من أجل الإسماعيلي وجماهيره رغم وجود العديد من الأمور السلبية التي لا يرضى بها.

وأضاف "ثمَّة فساد ومشاكل يراها الجمهور وطالبه بالتدخل في أوقات عديدة، طلب مني المسؤولون في النادي الموافقة على القمصان الجديدة للفريق مع رفض اللاعبين اعتراضا على خامتها.. ولن أرتضي أي سبوبة لأشخاص داخل مجلس الإدارة بعيدًا عن لاعبي وجماهير الإسماعيلي".

وتابع "هناك تعاقدات تمت لا أعلم عنها شيئا وفوجئت بها وتحملت الكثير من أجل الإسماعيلي وجماهيره وليس لي أي دور في ملف القمصان ولا علاقة لي بالشركة التي ارتدى الإسماعيلي قمصانها في لقاء الأهلي، بل إن اللاعبين أنفسهم هم السبب الرئيس في التعامل مع هذه الشركة".

ورد سمير نصر، مدير التخطيط والتطوير بالنادي الإسماعيلي، عبر (إرم نيوز) قائلا "الأزمة تم تضخيمها إعلاميا ووصلت لمرحلة ليست مقبولة وكان من الأفضل أن يتم التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف حول الملابس".

وأضاف "الشركة التي اتفق الإسماعيلي معها بعقود رسمية ستقوم بتوريد الأطقم الكاملة بالخامة المطلوبة بعد 3 جولات أخرى من الدوري وتم شراء كميات من الأطقم الحالية ليرتديها الفريق في مبارياته لحين ظهور القميص الجديد بشكل رسمي".

السيناريو القادم

في المقابل، أكد مصدر داخل الإسماعيلي لـ"إرم نيوز" أن هناك محاولات لإنهاء الخلاف بين عبدربه وإدارة الدراويش برئاسة يحيى الكومي، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها عبدربه لدى مشجعي النادي.

وأشار إلى أن الإدارة وضعت اسم أحمد العجوز نجم الإسماعيلي الأسبق كأقرب المرشحين لتولي المنصب بشكل رسمي وسيتم إعلان القرار في حال تعثر اتفاق الصلح مع عبدربه.

وتولى حسني عبدربه منصب مدير الكرة في العام الحالي برفقة حمزة الجمل المدير الفني، ونجح الثنائي في إنقاذ الإسماعيلي من الهبوط وتحقيق المركز الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية.