مصر: زيادة موازنة الإسكان الاجتماعي

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان المصري أن وزارة التخطيط وافقت على زيادة موازنة الإسكان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2013/2014 ، من 2,4 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية العاجلة التي تنفذها الحكومة حالياً، لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن الفترة الحالية ستشهد طرح تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي فى المدن الجديدة والمحافظات على شركات المقاولات، كما سيتم إعطاء دفعة قوية لمشروعات توصيل المرافق في مختلف المواقع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عدة ملفات سيتم إعطاء دفعة لها، والتركيز عليها خلال هذه الفترة، أولها الإسراع بتوصيل المرافق سواء للمناطق الجديدة أو العمارات التى تم بناؤها في مشروع "إبني بيتك" الذي تقدم بها العمل كثيراً، أو في مختلف المشروعات بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الملف الثاني هو توفير الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أنه لن تحدث تنمية بدون توفير الخدمات، لافتاً أنه سيتم تقديم تيسيرات مختلفة لتوطين وتشغيل المباني الخدمية المختلفة، خاصة بالمناطق الجديدة.

أما الملف الثالث الذي سيأخذ أولوية - الكلام للوزير- فهو ملف النقل والمواصلات، ويشمل النقل الداخلي بالمدن الجديدة والنقل الخارجي، وستكون هناك حلول غير تقليدية لمشكلات النقل، عبر تكليف استشاري النقل بدراسة كل مدينة على حدة، وطرح الحلول الممكنة لها.