الرجال لا يفضلون "البنت الدلوعة"

إرم - (خاص) من هيا كنعان

يعد "دلع البنات" من أكبر السلبيات التي تتصنعها كثير من الفتيات .

فحسب درسة حديثة تبين أن الرجال يميلون عادة للإرتباط بالفتاة المتزنة ذات الشخصية القوية والتي تجمع الدلع مع الجدية دون أن تتخطى حدودها. وذلك لأنهم يعتقدون أن الدلع والدلال يقود الفتاة للتهرب من أداء واجباتها ومن نفع الناس لأسباب سخيفة .

وأضافت الدراسة أن الفتاة الذكية يمكنها أن تلعب بشخصيتها حسب الموقف الذي تكون فيه كأن تكون أنثى بدلالها في وقت الدلال وجديتها وقت الجد.

أما المدللة طوال الوقت فهي غالبا ما تكون مملة مع مرور الوقت.

لكن لا يمنع أن تكون الأنثى رقيقة في جميع أحوالها أو بصورة أدق تبقى أنثى وتدع الدلال لوقته.

في وطننا العربي يفضلون الناس التعامل مع الفتاة الخفيفة المرحة ويأنسون بالجلوس معها أكثر من المدللة ويعتقد الكثير من الناس أن التي تطلب الدلال الزائد تتخلى عن خفة الروح.