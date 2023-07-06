حمور زيادة: "تحول الحياة في لحظة" أكثر ما شغلني في الأزمة السودانية

يحرص دائمًا على أن يكون له "موقف من الحياة" من خلال كتاباته، يشغله الإنسان بأسئلته الوجودية، الإنسان البسيط، وكل الأسئلة الملحة التي تدور حولها حياته.

وكان له الفضل في عودة الفيلم السوداني إلى المهرجانات العالمية بعد غياب 20 عامًا من خلال فيلم "ستموت في العشرين". وحظي "إرم نيوز" بفرصة للحوار مع صاحب البوكر عن "شوق الدرويش" حمور زيادة.