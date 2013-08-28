سيناء تتعرض لهجمات مسلحين

القاهرة- (خاص) من محمد حبوشة

أظهرت التحقيقات التي أجرتها سلطات الأمن في حادث التفجيرات بجوار قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء، أن الهجوم تم بواسطة مجموعات مسلحة بينهم انتحاري يستقل سيارة مفخخة.

وأضافت أن الانتحاري اقتحم بوابة القسم وانفجرت السيارة التي يستقلها أثناء ذلك وأنه عثر على بقايا السيارة المحترقة وأشلاء الانتحاري الذي لم تحدد هويته، معتبرا ذلك الهجوم تطورا نوعيا في وتيرة أعمال العنف في سيناء.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة مسلحة أخرى قامت بإطلاق النار من أسلحة آلية خفيفة وأخرى ثقيلة تجاه مقر القسم وتم تفجير عبوة ناسفة عن بعد بجوار القسم وأحدثت هذه المحاولات دوي انفجارات هائلة.

وقال شهود عيان إن 4 مدنيين أصيبوا بشظايا ولم يتعرض أي عنصر عسكري لإصابات أو قتل في حين تضررت واجهة قسم شرطة الشيخ زويد جراء محاولة الاقتحام، وتهشمت البوابة والسور الخارجي وتحطمت واجهات نحو 60 محل تجاريا فضلا عن عشرات السيارات الخاصة بالمدنيين.

وفي سياق متصل أكد مصدر أمني رفيع في مصر أن سلطات الأمن ألقت القبض، الأربعاء، على ضابط أمريكي متقاعد في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته وثائق وبيانات عن المنطقة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يجري حاليًا التحقيق مع الضابط الأمريكي أمام "جهات سيادية" في العريش، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الوثائق أو ملابسات القبض عليه.