سان جالن يُحرم من نوشي بسبب التأشيرة

بيرن- سيغيب كريستيان نوشي لاعب خط وسط سان جالن الذي يحمل جواز سفر من كوسوفو عن مباراة الإياب في الدور الأخير من تصفيات كأس الأندية الاوروبية لكرة القدم أمام سبارتاك موسكو الخميس بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول روسيا.

وقال النادي السويسري لرويترز الثلاثاء "ما قيل عن عدم حصول كريستيان نوشي على التأشيرة صحيح."

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى سويسرا قبل 11 عاما.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في فبراير شباط 2008 واعترفت بها 100 دولة على الأقل بما في ذلك الولايات المتحدة و23 دولة من أعضاء الاتحاد الاوروبي إلا إن روسيا لم تعترف بها.

وتصدت روسيا حليفة صربيا التي تمتلك حق النقض لمحاولات كوسوفو للانضمام إلى الأمم المتحدة حتى الان.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقال سان جالن إنه لم يقرر بعد ما اذا كان سيتقدم باحتجاج.

وانتهت مباراة الذهاب بين سان جالن وسبارتاك بالتعادل 1-1.