ديكو يعلن اعتزاله كرة القدم

ريو دي جانيرو- أعلن ديكو لاعب خط وسط منتخب البرتغال السابق إعتزاله كرة القدم الاثنين بعد أن عانى من سلسلة من الإصابات.

وقال ديكو لاعب بورتو وبرشلونة وتشلسي السابق الذي يلعب حاليا مع فلومينيسي بطل البرازيل في بيان "كنت اتمنى الاستمرار حتى نهاية بطولة الدوري البرازيلي لكني لا أستطيع ذلك."

وأضاف قوله قبل يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده السادس والثلاثين "كنت أود مساعدة فلومينيسي أكثر لكن حالتي البدنية لم تسمح لي بذلك."

وبدأ ديكو البرازيلي المولد مسيرته مع كورنثيانز وانتقل إلى البرتغال في 1997.

وانضم في البداية إلى الفيركا قبل أن ينتقل إلى بورتو في 1998 وأمضى معه ستة مواسم أحرز خلالها لقب دوري أبطال اوروبا في 2004 ثم انضم إلى برشلونة لأربعة مواسم وتشيلسي لموسمين قبل أن يعود إلى البرازيل منذ ثلاثة أعوام.

وحصل ديكو واسمه بالكامل اندرسون لويس دى سوزا على جنسية البرتغال وانضم لأول مرة إلى منتخبها تحت قيادة المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري في 2003.