النوم المبكر يدل على الغباء

إرم - (خاص) من هيا كنعان

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الأشخاص الذين يسهرون أذكى من نظرائهم الذين يخلدون إلى النوم مبكراً.

وقد استنتج الباحثون باشراف الطبيب النفسي ساتوشي كانازاوا، بمعهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية، أن هناك علاقة بين السهر وزيادة معدل الذكاء.

وبينت الدراسة التي شملت عددا من المتطوعين، أن الأشخاص الأذكياء يخلدون إلى النوم أيام العمل من الساعة 12:29 ليلاً ويستيقظون عند 7:52 صباحاً في حين أنهم يخلدون إلى النوم خلال إجازات الأسبوع عند الساعة 1:44 ليلاً ويستيقظون عند الساعة 11:07 صباحاً.

وحددت الدراسة معدل ذكاء الذين يسهرون فوق 125 وهو معدل "حاد الذكاء" على المقياس العالمي الذي صنف فئة الأشخاص الذين يقعون ضمن المعدل 120 - 139 بحادي الذكاء، وأن صاحب معدل الذكاء الذي تجاوز 140 درجة يعد عبقرياً.

وصنفت الدراسة الفئة الثانية بالأشخاص الطبيعيين وهم الذين ينامون من الساعة 12:07 ليلاً ويستيقظون عند الساعة 7:32 صباحاً خلال أيام العمل فيما ينامون خلال إجازات الأسبوع من الساعة 1:13 ليلاً إلى 10:14 صباحاً.

وحددت الدراسة معدل ذكاء هذه الفئة ما بين 90-110 درجة ، وهو المعدل الطبيعي للذكاء على المقياس العالمي.

واستنتجت الدراسة أن فئة الأشخاص الذين ينامون مبكراً يملكون معدل ذكاء منخفض عن الفئتين السابقتين وهم الفئة التي تخلد للنوم قبل منتصف الليل، وحددت معدل الذكاء لديهم بأقل من 75 درجة على المقياس العالمي، وفقا لما كتبته جريدة "الجزيرة" السعودية