عمرو زكي يعود لتمثيل منتخب مصر

القاهرة – (خاص) من محمد أبو الخير

أعلن اتحاد كرة القدم المصري أسماء اللاعبين المحترفين الذين تم ضمهم على قائمة منتخب الفراعنة، للدخول في معسكر للإعداد لمواجهة منتخب غينيا، المقرر إقامتها 10 تشرين الأول/سبتمبر المقبل فى مصر، في الجولة السادسة والأخيرة من عمر تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

حيث وقع اختيار الأمريكي "بوب برادلي" المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على تسع محترفين للقائمة، ليس من بينهم عصام الحضري حارس المرمى المستبعد منذ فترة طويلة، وضمت القائمة للكرة الأولى منذ فترة طويلة اللاعب عمرو زكي المحترف فى صفوف نادي "السالمية الكويتي" ومحمد صلاح ومحمد النني المحترفان في فريق "بازل السويسري" ومحمود عبد المنعم "كهربا" المحترف في "لوزرين السويسري"، وحسام غالي المحترف في "ليرس البلجيكي"، وإبراهيم صلاح "العروبة السعودي" وأحمد حسن أوكا "ريو أفي" البرتغالي وأحمد المحمدي "سندرلاند" وأدم العبد "برايتون".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي اللاعبين المرشحين للدخول فى معسكر المباراة فى دار الدفاع الجوي أول سبتمبر المقبل، وقال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، أن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين، وأن الجهاز لايعنيه سوى العطاء ولا يهتم بالأسماء، فالأهم هو مصلحة المنتخب الوطني الذي تزداد حظوظه في الصعود إلى المونديال وتحقيق حلم الملايين من المصريين.

من ناحية أخرى يعلن اتحاد الكرة خلال ساعات عن نتائج الاتصالات التي يجريها طاهر أبوزيد وزير الرياضة المصري مع مسؤولي وزاراتي الدفاع والداخلية، للحصول على موافقته بشأن إقامة مباراة مصر وغينيا بدون جمهور فى إستاد برج العرب.