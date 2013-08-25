فيتل يفوز بسباق بلجيكا للفورمولا ون

فاز بطل العالم سيباستيان فيتل سائق رد بول بسباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، وأنهى الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري السباق في المركز الثاني بفارق 16.8 ثانية عن السائق الألماني بعدما كان قد انطلق من المركز التاسع.

ويملك فيتل حاليا 197 نقطة، بعدما حقق السائق الالماني الانتصار الخامس هذا الموسم، ويملك الونسو 151 نقطة.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس - الذي انطلق من المركز الاول للسباق الرابع على التوالي - في المركز الثالث متفوقا على زميله الالماني نيكو روزبرج ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين برصيد 139 نقطة.

وانتهى مسلسل كيمي رايكونن القياسي بتحقيق نقاط في 27 سباقاً متتالياً في فورمولا 1، بعدما انسحب لأول مرة من سباق منذ عودته لسباقات بطولة العالم العام الماضي.

وكان السائق الفنلندي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل السباق، لكنه تراجع للمركز الرابع برصيد 134 نقطة.