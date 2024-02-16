المرور السعودي يصدر بيانًا في واقعة انحراف مركبة تجاه امرأتين (فيديو)
أكد المرور السعودي في بيان له أنه "باشر واقعة انحراف مركبة تجاه سيدتين في طريق عام"، بعد تداول فيديو يوثق الحادثة.
وقال المتحدث الرسمي لـ"المرور السعودي" في البيان، الذي تم نشره عبر حساب المرور على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، إنه تمت مباشرة ما ظهر في المحتوى المرئي من انحراف مركبة عن مسارها.
وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة امرأتين، بينما جرت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية.
ووثق مقطع فيديو متداول، محاولة اصطفاف سيدة في أحد المواقف في مكان عام، بينما تجلس قبالتها امرأتان على درجات عند نهاية الرصيف. وأثناء محاولة ركنها السيارة قامت المرأة، فيما يبدو عن طريق الخطأ، بالضغط على دواسة الوقود، بدلاً من الفرامل، لتندفع مسرعة باتجاه المرأتين وتصطدم بهما.