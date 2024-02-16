المرور السعودي يصدر بيانًا في واقعة انحراف مركبة تجاه امرأتين (فيديو)

أكد المرور السعودي في بيان له أنه "باشر واقعة انحراف مركبة تجاه سيدتين في طريق عام"، بعد تداول فيديو يوثق الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي لـ"المرور السعودي" في البيان، الذي تم نشره عبر حساب المرور على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، إنه تمت مباشرة ما ظهر في المحتوى المرئي من انحراف مركبة عن مسارها.