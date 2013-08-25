سمير غانم يتمنى تقديم شخصية "محمد مرسي"

القاهرة ــ (خاص) من أحمد السماحي

يعيش الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم هذه الأيام حالة من النشاط الفني والتفاؤل، بعد انتهاء عصر الظلام الذى يطلق عليه عصر الإخوان الإرهابيين، على حد تعبيره، وما يضاعف من سعادته إستقرار ابنته الكبرى دنيا فى زواجها، ونجاح مسلسله " قشطة وعسل" الذي عرض فى شهر رمضان الماضي.

سمير أكد أنه متفائل بالمستقبل، وكل يوم يزداد تفاؤله أكثر، رغم وجود بعض الأحداث المؤسفة التى يتسبب فيها جماعة الإخوان "الإرهابيين"، والتى ستنتهي خلال الفترة القادمة بإرادة جيش وشرطة مصر الرائعين، ومعهم الشعب الذي يطارد مظاهرات الإخوان حاليا فى كل محافظات مصر، كان آخرها الجمعة الماضية 23 أغسطس / آب.

وأضاف أنه يتمنى تقديم شخصية "محمد مرسي" في عمل مسرحي ، لأنه كان شخصية كوميدية، وخطاباته فيها كمية كبيرة من الكوميديا و" الهلاوس والتخيلات" غير الطبيعية، وأنه كان يشعر بالشفقة عليه لإنه شخص كان واضحا "إنه لاحول له ولا قوة" ، وإنه ينفذ ما يملي عليه من قبل جماعته وعشيرته، وغير مقتنع بما يقوله!.

وصرح إنه قرر تقديم جزء ثاني من مسلسله الكوميدي القديم "حكايات ميزو"، الذي قدمه منذ حوالي 40 عاما، وحقق نجاحا كبيرا، ومازال يعاد عرضه في بعض القنوات الفضائية، والجزء الثاني سيكون بعنوان " ميزو 2000 " تأليف الكاتب والسيناريست لينين الرملي، الذي كتب الجزء الأول، وبطولة فردوس عبدالحميد وإسعاد يونس وإيمي سميرغانم، ومجموعة من النجوم الشباب لم يستقر عليهم بعض.

جدير بالذكر أن مسلسل " حكايات ميزو" كان أول عمل فني للنجمتين فردوس عبدالحميد وإسعاد يونس " ووش السعد" عليهما.