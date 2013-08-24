مصر تخفض مدة حظر التجول ساعتين

القاهرة - قرر مجلس الوزراء المصري خفض سريان حظر التجول ساعتين، ليبدأ من التاسعة مساء الي السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من السبت.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن شريف شوقي المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، قوله أن قرار تخفيف حظر التجول يستثني أيام الجمعة، والتي سيبقى فيها الحظر سارياً من السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

وعادت حركة السير في شوارع القاهرة رويداً رويداً إلى طبيعتها يوم السبت 24 آب/اغسطس، بينما يسرع المواطنون في قضاء حاجاتهم في ظل حظر التجول المفروض من قبل الجيش.

ومن المتوقع أن يستمر الحظر إلى الشهر المقبل، وفي حين أبدى عاطف حنفي وهو من سكان القاهرة تفهمه لأسباب قرار الجيش، إلا أنه قال أنه يؤثر على عمله، وأضاف أن من الأفضل تأجيل الحظر حتى الساعة العاشرة او الحادية عشرة مساء.