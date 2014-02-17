مؤيدو السيسي يطالبون بمحاكمات عسكرية لمنفذي تفجير طابا

مؤيدو السيسي يطالبون بمحاكمات عسكر...

المتحدث الرسمي بإسم جبهة مؤيدي السيسي يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لمحاربة الشعب المصري وتلحق الضرر بالقطاعين الاقتصادي والسياحي.

المصدر: القاهرة-(خاص) من رشا حمدي

طالب محمد أبوحامد، المتحدث الرسمي بإسم جبهة مؤيدي السيسي الدولة بمحاكمة منفذي تفجير طابا أمام المحاكم العسكرية، واتخاذ رد فعل سريع وحاسم ضد جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.

وقال أبوحامد، في تغريدة له، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"يجب محاكمة كل من تورط في الأعمال الإرهابية بالتحريض أو التمويل أو التنفيذ أو التواطؤ أمام محاكم عسكرية، حتى تكون محاكمات رادعة ومنحها صفة الاستعجال".

وأكد أبو حامد،أن جماعة الإخوان تسعى لمحاربة الشعب المصري وتعمل على زعزت الأمن لتلحق الضرر بالقطاعين الاقتصادي والسياحي.

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