هيفاء تتوج ملك جمال لبنان

إرم - أحيت هيفا وهبي حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2013 ، إضافة إلى ترؤسها لجنة التحكيم إلى جانب عدد من الوجوه منهم زهير مراد وملكة جمال لبنان الأسبق دينا عازار.
هيفا التي تألقت بفساتين من تصميم زهير مراد قدمت 3 استعراضات سيتسنى للجمهور متابعتها عبر شاشة الـ MTV اللبنانية قريباً، تستعد لإحياء حفل يوم السبت القادم ضمن فعاليات مهرجان إهمج، كذلك تستكمل تحضيرات ألبومها المقبل واختيار أغنياته.
هذا وستكون وهبي وجهاً من وجوه الحملة التي ستقام لتوعية الشباب حول خطر القيادة واستخدام الهاتف النقال، من خلال إعلان مصور ستقوم بتصويره قريباً.