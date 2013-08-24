هيفاء تتوج ملك جمال لبنان

هيفاء تتوج ملك جمال لبنان

هيفاء تتوج ملك جمال لبنان

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنشغل برئاسة لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان كما تصوّر إعلاناً للشباب لدعوتهم إلى عدم استخدام النقال أثناء القيادة.

إرم - أحيت هيفا وهبي حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2013 ، إضافة إلى ترؤسها لجنة التحكيم إلى جانب عدد من الوجوه منهم زهير مراد وملكة جمال لبنان الأسبق دينا عازار.

هيفا التي تألقت بفساتين من تصميم زهير مراد قدمت 3 استعراضات سيتسنى للجمهور متابعتها عبر شاشة الـ MTV اللبنانية قريباً،  تستعد لإحياء حفل يوم السبت القادم ضمن فعاليات مهرجان إهمج، كذلك تستكمل تحضيرات ألبومها المقبل واختيار أغنياته.

هذا وستكون وهبي وجهاً من وجوه الحملة التي ستقام لتوعية الشباب حول خطر القيادة واستخدام الهاتف النقال، من خلال إعلان مصور ستقوم بتصويره قريباً.

 

 

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