هيفاء تتوج ملك جمال لبنان

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنشغل برئاسة لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان كما تصوّر إعلاناً للشباب لدعوتهم إلى عدم استخدام النقال أثناء القيادة.