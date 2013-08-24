مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة

غزة - أعادت مصر فتح معبرها الحدودي مع قطاع غزة السبت بعد أربعة أيام من إغلاقه، مما سمح لمسافرين تقطعت بهم السبل بدخول أو مغادرة الاراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يتمكن الاف الفلسطينيين وبينهم طلبة ومرضى يسعون للحصول على العلاج الطبي من السفر إلى مصر منذ اغلاق معبر رفح الحدودي وتقطعت السبل بمئات الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى اراضيهم من خارج قطاع غزة.

وتشير اسرائيل إلى بواعث قلق أمنية وتسمح فقط لعدد صغير من سكان غزة بالعودة من خلال معبرها البري إلى الاراضي الفلسطينية وبصفة أساسية للعلاج الطبي مما يجعل معبر رفح النافذة الوحيدة على العالم الخارجي لمعظم سكان القطاع البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

ويشكو مسؤولو حماس من أن مصر قلصت عدد المسافرين من 1200 يومياً إلى 300 فقط منذ الثالث من يوليو /تموز عندما عزل الجيش المصري مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ويتهم مسؤولون مصريون حماس بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في شبه جزيرة سيناء ويقولون إنّ بطء تشغيل معبر رفح مرتبط بالاحوال الامنية السيئة في سيناء حيث تقاتل مصر متشددين اسلاميين.

وينفي زعماء حماس أي وجود مسلح في الاراضي المصرية.