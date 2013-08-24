أجمل امرأة في العالم.. إيرانية

إرم - (خاص) من سماح المغوش
تعتبر عارضة الأزياء وملكة جمال إيران راهي جابر أجمل امرأة في العالم برأي الكثيرين لتنافس بذلك أجمل النساء مثل ميغان فوكس وكيم كاردشيان وأنجلينا جولي، وليحتل جمالها الآسر والساحر الصدارة في عالم الجمال والأزياء.
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
عارضة الأزياء راهي جابر والتي انتخبت ملكة جمال إيران 2013 تعد واحدة من أجمل نساء العالم.
إرم - (خاص) من سماح المغوش
تعتبر عارضة الأزياء وملكة جمال إيران راهي جابر أجمل امرأة في العالم برأي الكثيرين لتنافس بذلك أجمل النساء مثل ميغان فوكس وكيم كاردشيان وأنجلينا جولي، وليحتل جمالها الآسر والساحر الصدارة في عالم الجمال والأزياء.