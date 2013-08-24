أجمل امرأة في العالم.. إيرانية

إرم - (خاص) من سماح المغوش

تعتبر عارضة الأزياء وملكة جمال إيران راهي جابر أجمل امرأة في العالم برأي الكثيرين لتنافس بذلك أجمل النساء مثل ميغان فوكس وكيم كاردشيان وأنجلينا جولي، وليحتل جمالها الآسر والساحر الصدارة في عالم الجمال والأزياء.