صراع حول منصب الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية

كشفت قناة الشعب التركية في تقرير اليوم الثلاثاء نقلًا عن الكاتبة الصحفية نوراي باباجان، كواليس صراع حول منصب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، والذي كان يشغله إبراهيم قالن قبل تعيينه رئيسًا لوكالة الاستخبارات الوطنية.

وتشير المعلومات المتداولة في الكواليس حول من سيتولى منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هناك صراعًا كبيرًا يدور حول منصب المتحدث باسم الرئاسة بين رئيس الاتصالات فخر الدين ألتون، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان شاغاتاي كيليش.



وفيما لا يعتبر الأعضاء البارزون في حزب العدالة والتنمية، أيًّا من الاسمين المطروحين مُهيَّئًا ليعيّن في المنصب، يُتطلع إلى أن يكون من سيخلف قالن يتسم بأسلوب رزين، وليست لديه مشاكل في التواصل.