ميلانو يبدأ الكالتشيو بغياب 10 لاعبين

ميلان - سيغيب عن ميلانو عشرة لاعبين في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم في الموسم الجديد، خارج ملعبه أمام ايلاس فيرونا السبت، بينهم كيفن برينس بواتنج ونايجل دي يونج وسولي مونتاري وجيامباولو باتسيني.
وقال المدرب ماسيمليانو اليجري في مؤتمر صحفي الجمعة: "أكثر شيء يزعجني هو غياب باتسيني."
وسيغيب المهاجم باتسيني حتى اواخر أكتوبر/تشرين الاول على الأقل بسبب اصابة في الركبة، وسيغيب مونتاري بسبب الايقاف.
وتفاقمت مشاكل الاصابات أمام اليجري يوم الثلاثاء، حين ترك بواتنج ودي يونج الملعب بسبب الاصابة، خلال التعادل 1-1 مع ايندهوفن في ذهاب الدور التمهيدي الاخير في تصفيات دوري أبطال اوروبا.