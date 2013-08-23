بيل ورونالدو "توأم حقيقي"

مدريد - (خاص) من أحمد نبيل

توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع توتنهام بشأن التعاقد مع الويلزي الدولي مقابل 99 مليون يورو (أكثر من 132 مليون دولار)، وهو مبلغ يزيد عن قيمة التعاقد النادي الملكي مع رونالدو قبل ثلاثة أعوام.

وقد أشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن هناك تشابه في حروف اسم غاريث بيل فرانك وبين اسم كريستيانو رونالدو، وأكدت أن اللاعبين قادرين على اللعب إلى جوار بعضهما البعض.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن بيل ورونالدو يشبهان التوأم الملتصق، وقد دعمت كلامها بصور متعددة للنجمين في مراحل مختلفة من حياتهما الكروية.

وقالت إن اللاعبين صورة طبق الأصل من بعضهما البعض، فيحتفلان بعد تسجيل الأهداف بنفس الطريقة وكذلك يصرخان ويعترضان على قرارات الحكام ويؤديان الركلة الثابتة مفتوحي القدمين ويركضان بنفس الطريقة كذلك، لكن هناك فرق واحد بسيط هو وجود مساحة عرق "عراقة" في اليد اليمنى لبيل، بينما توجد في اليد اليسرى لرونالدو.

وكانت الصحيفة ذاتها قد رصدت صورتين واحدة لبيل والأخرى لرونالدو أظهرت تقاربا شديدة في الهيئة بينهما، إذ ظهر الثنائي مرتدياً نفس نظارة الشمس تقريباً، وكذلك قبعة بيسبول مقلوبة على رأس كل منهما.

وكان توتنهام قد رفض عرضا مغريا من ريال مدريد للتخلي عن بيل مقابل 86 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار)، وطالب مسؤولو النادي الإنكليزي الحصول على 100 مليون جنيه استرليني على الأقل للموافقة على رحيل اللاعب.