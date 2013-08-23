سباق إسبانيا للدراجات ينطلق السبت

فيلانوفا دي اروسا – تنطلق السبت سباق اسبانيا للدراجات في بلدة فيلانوفا دي اروسا في الوقت الذي ترشح فيه التوقعات الايطالي فينشنزو نيبالي للمنافسة بقوة على اللقب بعد فوزه بسباق ايطاليا للدراجات في مايو/ايار الماضي.

وقال نيبالي المنتمي لفريق استانة: ”ترشيحي للفوز بالسباق يجعلني بالفعل متوترا كما هو الحال دائما لكن لا يمكن لاحد ان ينتقد ما قمت به هذا العام“.

وأضاف الرياضي الايطالي ابن الثامنة والعشرين قوله ”لا أسعى لإثبات شيء بعد فوزي بسباق ايطاليا لكني أرغب أيضا في تقديم أفضل أداء ممكن هنا“.

وسبق لنيبالي الفوز بسباق اسبانيا في 2010 ايضا.

ويتضمن سباق اسبانيا 21 مرحلة.

ويتوقع أن يواجه نيبالي منافسة قوية من الاسبانيين خواكين رودريجيز المنتمي إلى فريق كاتيوشا واليخاندرو بالبيردي من موفيستار الى جانب الكولومبي سيرجيو هيناو متنافس فريق سكاي والذي يعتبر أيضا من أفضل المرشحين للمنافسة على اللقب.