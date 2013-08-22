مواقف أهل الفن من الافراج عن مبارك

القاهرة - انتقدت الفنانه المصرية شريهان الحكم الصادر باخلاء سبيل مبارك، واعتبرته عبثاً بدماء الشهداء والكرامة المصرية.

وعبرت شيريهان عبر أكثر من تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول: "ثارت ثورة قلب الشعب المصري الحر من أجل العدل والعدالة، وضد دولة ونظام وحزب وشوري وبرلمان مبارك !!! كوميديا سوداء".

وأضافت فى تغريدة أخرى: "إخلاء سبيل مبارك "نعم" قانوني ولكنه فقط في قانونه ونظامه ودولته الفاسده، قانوني في حزبه الفاسد الحزب الوطني، ولكنه غير قانوني وعبث ومرفوض في دماء وشهداء و أحرار وقانون ثورة شعب إستعادة الكرامة المصرية".

واختتمت تغريداتها بكتابة: "دماء شهيد محمد حسني مبارك مصرية، ودماء شهيد محمد مرسي العياط مصرية !!!. إشهد ياشهيد وإشهدي يامصر .. ثورة نفسي و قلبي مستمرة".

وفيق: إخلاء سبيل مبارك أفسد فرحتنا بالخلاص من الإخوان

وتعليقاً على الحدث قال الفنان أحمد وفيق، إن إخلاء سيبل مبارك في ظل الظروف الحالية شيء يدعو للدهشة والاستغراب، ولدي إحساس شديد أنه مقصود من أجل أن يفسد علينا فرحتنا بالخلاص من الإخوان المسلمين.

وأضاف وفيق أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل على براءة فيها، فقد أخذ في أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي براءات أيضاً، ولكن التوقيت عجيب بعض الشيء ويثير الريبة وسيفتح الباب للمزايدات، خاصة أن الوقت الحالي يعد أخطر وأصعب توقيت لمصر في العصر الحديث.

أحمد حلمي: ثورة 25 يناير فاشلة ! !

من جهته، قال الفنان الكوميدي أحمد حلمي، معلقا على قرار إخلاء سبيل الرئيس مبارك إن هذا "القرار يثبت بأن ثورة 25 يناير هي ثورة فاشلة. لأنه وبكل بساطة عندما تقوم ثورة بأي دولة بالعالم ويكون هدفها هو إسقاط نظام الحكم في هذه الدولة ويستمر أفراد من نظام الحكم هذا بشغل مناصب سلطة فهذا يعني أن الثورة فشلت".

وعبر حلمي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خوفه وقلقه من أن يعود مبارك لسدة الحكم، وقال "هناك دول أعلنت فشل ثورتها بعد أن قامت بها بسبب إستمرار وزير أو رئيس وزراء أو نائب رئيس الحكومة بالحكم والتي يفترض بأن الثورة قد قامت ضد هؤلاء الافراد الحاكمين . أما نحن في مصر فعلى ما يبدو فإننا سوف نغير المعادلة تماماً ونرجع الحاكم الدكتاتوري بنفسه ليحكمنا من جديد ..."

مخيون: أرفض إخلاء سبيل مبارك وأطالب بمحاكمة سياسية له

وقال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه منذ البداية طالب بأن يحاكم مبارك بمحاكمة سياسية في محكمة ثورة، وليس محاكمة جنائية، لأن هذه المحاكمة ما هي إلا نوع من "الميوعة السياسية".

وأضاف مخيون أنه ما زال يطالب بمحاكمة مبارك محاكمة سياسية، وذلك لأن كل هذا الخراب الذي تعاني منه مصر، والذي استمر على مدى 30 عاماً هو السبب فيه.

وأكد أنه رافض تماماً للحكم بإخلاء سبيل مبارك في هذا التوقيت بالتحديد، لأنه سيخلق غضب شعبي جارف وبلبلة شديدة، وفوضي بالبلد، كما أن هذا الحكم في ذلك التوقيت سيجعل الجماهير الغاضبة يجدون أنفسمهم في الشارع مع جماهير الإخوان، وهذا شيء خطير للغاية.

عمرو واكد: للثورة شعب يحميها

أما الممثل عمرو واكد، فعلق على الحدث متسائلاً: "هو مبارك كان محبوس عشان هدايا الأهرام بس يعني؟ ده حتى لو دي التهمة الوحيدة اللي محبوس بيها يبقى مرسي والإخوان قاموا بواجب مبارك".

ويضيف: "هو هيعمل إيه مبارك بإخلاء السبيل؟ هيروح فين يعني؟ هيعرف يمشي في الشارع مثلا؟ أم اللعبكة!!"، "مبارك تم محاكمته في عهد الإخوان الذي كان معروف بزمن مهرجان البراءة للجميع".

واختتم تعليقه بالقول: "بمناسبة خبر إخلاء سبيل مبارك: للثورة شعب يحميها".

طلعت زكريا: ساعتذر لمبارك واقبله

قي المقابل، عبر الفنان المصري طلعت زكريا الشهير بموقفة المؤيد للرئيس مبارك، عن سعادته البالغة بإخلاء سبيل الرئيس قال: "انتابتني سعادة بالغة عندما سمعت خبر إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وأنه خلال الساعات المقبلة سيكون في منزله".

وأضاف، "سأطلب زيارته ولو سمح لي بالزيارة سأذهب إليه وسأحتضنه وأقبله، وأقول له آسفين يا ريس فقد كان لك وجهة نظر صحيحة".

أنوشكا: صوت القانون يعلو كل الأصوات وعلينا احترامه

وعلقت الفنانة انوشكا على قرار إخلاء سبيل مبارك من السجن بالقول "إن صوت القانون يعلو على كل الأصوت وذلك بعد أًصوات الجوامع والكنائس وهذا لأننا فى بلد ديمقراطية طالبت بالحرية بفضل ابنائها الشرفاء ومازالت تطالب بحقوقها".

وأعلنت انوشكا عن تفائلها الشديد برغم مايحدث في مصر من حرق الجوامع والكنائس وقتل الجنود المصريين وذلك لأن الله سيحفظها هي واهلها.

وقالت "أنا متفائلة برغم كل مايحدث لأن الله سيحفظ مصر ليوم الدين وأتمنى من وزير التربية والتعليم أن يدعم التلاميذ في المدارس بكتب تعلمهم احترام ومعرفة القوانين من أول قانون إيجار العقارات إلى قانون الدستور وذلك لكي ننشئ اجيال ذو عقلية علمية متفتحة يحترمون ويقدرون القانونين".

أحلام: "نوّرت الدنيا كلها سيادتك"

ومن الإمارات، رحبت الفنانة أحلام بإخلاء سبيل مبارك، وقالت في تغريدة لها على تويتر: "تحيا مصر ويحيا حسني مبارك.. نورت الدنيا كلها سيادتك"، واستطردت: "حرية شخصية".

وأضافت: "اللهم يا من وعدت مصر بالأمان، وكررت ذكرها بالقرآن، اجعل مصر آمنة مطمئنة واحفظها وأهلها من كل مكروه، اللهم إنا نستودعك مصر".

ونشرت أحلام الإماراتية عبر حسابها الخاص على موقع إنستاجرام، صورة مكتوبا بها: "أقول للي ما تعجبه الصورة اللي قبل هذي، يضرب راسه في أكبر حيطة، وهي برج خليفة، وتحيا مصر، ويحيا حسني مبارك، إني حب شخص وهذي حرية شخصية".

إلهام شاهين: "عدل ربنا رجع لمبارك كرامته"

وفي سياق متصل، أعربت الفنانه الهام شاهين عن سعادتها بصدور قرار اخلاء سبيل حسني مبارك، وأكدت أن "عدل الله في الأرض يرد على كل من ظلم مبارك، ويرد على من اساءوا لرجل بلغ من العمر 85 عاماً"، وأضافت أن "من يطالبون بالافراج عن محمد بديع لأن عمره 80 عاماً لماذا لم يطالبوا بالافراج الصحي عن مبارك عندما كان بين الحياه والموت؟".

ووصفت شاهين الرئيس السابق حسني مبارك بالرجل الوطني والشريف الذي دافع عن بلده وحاول أن يحميها، ولكن مشكلته كبر سنه، ولايمكن أن نحاسبه على هذا وكان علينا أن ننحيه دون سجنه.

وأشارت الفنانه إلهام شاهين إلى أن هناك فرق كبير بين موقف الرئيس مبارك ومرسي كبير فقد تمسك الاخير بالكرسي ولم يهتم باراقه الدماء مدافعاً بحياته عن منصبه بينما تنحي مبارك خوفاً على شعبه وقال إنه سيموت على أرض وطنه.

شريف رمزي: من يمتلك دليل إدانة ضد مبارك يقدمه للنيابة

أما الفنان الشاب شريف رمزي فقال معلقًا على الافراج عن مبارك: إنه لا يرى أزمة في الموضوع، فالقضاء يحكم بما أمامه من مستندات وأدلة حقيقية.

وأضاف "لذلك على الشارع المصري أن يتقبل حكم القضاء وألا يعقب عليها ومن يمتلك دليل إدانة ضد مبارك في أي قضية من القضايا فليقدمها للمحكمة".

لبنى عبد العزيز: تعاملنا بمنتهى القسوة مع مبارك

وتقول الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز إن قرار الافراج عن مبارك "قرار متأخر جداً، ومبارك سجن لمدة ثلاثة أعوام.. وكل مرة براءة من قضية وراء قضية، وأرى أننا تعاملنا معه بمنتهى القسوة، وأنه ظلم كثيراً من وكلاء نيابة الإخوان، ولابد أن ننظر إليه بعين الإنسانية، وأن يقضى الباقي من حياته في بيته".

وأضافت عبد العزيز "أظن أن كل الشعب المصري الشريف سيؤيد قرار الإفراج عنه، لأن الجميع أصبح يقول الان ولا يوم من أيامك يا مبارك، ونحن شعب أصيل ونتسم بالرحمة والإنسانية، وأكيد كلنا أخذنا عظة من تجربة الإخوان الذين كانوا يرتدون رداءً كاذباً باسم الإسلام، قبل أن نكتشف جميعاً وجوههم الحقيقية".