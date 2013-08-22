صور..أكثر 5 ألعاب الكترونية تسبب الإدمان

إرم - (خاص) من هيا كنعان
قام خبراء بإعداد قائمة بالالعاب التي تسبب أكبر إدمان فكانت النتيجة كالتالي:
(super mario )لعبة سوبر ماريو
رغم مضي وقت طوبل على إطلاقها إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي الألعاب الإلكترونية حيث يستمتع اللاعبون وهم ينتقلون من مرحلة إلى أخرى املا في الوصول إلى الأميرة لإنقاذها
لعبة انجري بيرز الطيور الغاضبة( angry birds)
angry birds بالعربية الطيور الغضبانة لعبة حققت نجاحا متميزا 2011 ما عليك الى ضرب بيوت الخنازير جميعها لكي تنتقل إلى مستويات اعلى
لعبة بكمن (pacman)
لعبة بكمن من أقدم الألعاب الالكترونية التي ادمنها كثير من الشباب حيث يتحرك الرأس الاصفر من أجل التهام الغذاء وتفادي الوحوش الخطرة
لعبة سنيك الثعبان (Snake)
اولى الألعاب التي انتشرت عبر الهواتف المحمولة وتطورت بتطورها حيث تمشي الأفعى لتأكل صيدها ولكن يجب أن تتحلى بمهارة عالية عندما يطول حجم الافعى كي لا تلتف على نفسها وتموت
لعبة تيتريس "Tetris"
لعبة تركيب القطع والبناء من أكثر الالعاب سهولة حيث يتم ترتيب الطقع ذات اللون الواحد فوق بعضها