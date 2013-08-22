صور..أكثر 5 ألعاب الكترونية تسبب الإدمان

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علماء يحصون أشهر 5 العاب الكترونية تسببت في إدمان كثير من الأشخاص عليها فبساطتها وسهولة لعبها والمغامرات الشيقة التي تحتويها تحفز اللاعب على إكمالها بمتعة كبيرة.