صور..أكثر 5 ألعاب الكترونية تسبب الإدمان

إرم - (خاص) من هيا كنعان
قام خبراء بإعداد قائمة بالالعاب التي تسبب أكبر إدمان فكانت النتيجة كالتالي:
(super mario )لعبة سوبر ماريو
رغم مضي وقت طوبل على إطلاقها إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي الألعاب الإلكترونية حيث يستمتع اللاعبون وهم بنتقلون من مرحلة إلى أخرى املا في الوصول إلى الأميرة لإنقاذها
لعبة انجري بيرز الطيور الغاضبة( angry birds)
لعبة الطيور الغاضبة من الألعاب الالكترونية الحديثة والتي لاقت شهرة واسعة بشكل سريع حيث يتم قذف الطيور بواسطة أدوات خاصة من أجل تحطيم ابراج، وتحتوتي على مستويات عدة
لعبة بكمن (pacman)
لعبة بكمن من أقدم الألعاب الالكترونية التي ادمنها كثير من الشباب حيث يتحرك الرأس الاصفر من أجل التهام الغذاء وتفادي الوحوش الخطرة
لعبة سنيك الثعبان (Snake)
ربما من اولى الألعاب التي انتشرت عبر الهواتف المحمولة وتطورت بتطورها حيث تمشي الأفعى لتأكل صيدها ولكن يجب أن تتحلى بمهارة عالية عندما يطول حجم الافعى كي لا تلتف على نفسها وتخسر
لعبة تيتريس "Tetris"