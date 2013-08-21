أوروبا تعلق تزويد مصر بتجهيزات أمنية

بروكسل – أكدت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق تزويد مصر بالتجهيزات الأمنية والأسلحة.
وقالت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل حول الأزمة الراهنة في مصر إن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بدور الوساطة في مصر بل يعمل على مساعدة الأطراف، وناشدت الأطراف كافة في مصر وقف أعمال العنف وخطابات الكراهية.
كما أدان الاتحاد الأوروبي حادثة رفح التي راح ضحيتها 25 شرطياً مصرياً، وعمليات حرق الكنائس في مصر.
وقالت آشتون :“إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق البالغ إزاء مستوى العنف وقد قمنا بإدانة العنف في مصر كما ندين أعمال الإرهاب“.
وأوضحت أن الوزراء حضروا لإجراء نقاشات سياسية بشأن كيفية استجابة الاتحاد الإوروبي، ومواصلة تنفيذ رغبة الاتحاد في مساندة الشعب المصري.
وقالت ”إننا سنظل ملتزمين بدعم الشعب المصرى خصوصاً الفقراء في هذا المجتمع والمجموعات التي كنا نساندها لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها، ولكن وجود خارطة طريق سياسية هو أمر مهم للغاية“.