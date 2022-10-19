إرسال القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بحلول الجمعة

سيتعين على مدربي فرق كأس العالم لكرة القدم إرسال القوائم الأولية لمنتخباتهم بحلول يوم الجمعة، حيث يعكفون حاليا على الانتهاء من اختياراتهم استعدادا للنهائيات في قطر.

ويجب أن ترسل كل دولة مشاركة والبالغ عددها 32، قائمة تتضمن 35 لاعبا بحد أدنى و55 بحد أقصى، بحلول نهاية يوم الجمعة، في خطوة أولى في عملية الاختيار.

وسيكون أمام المدربين حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من 26 لاعبا، وسينشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جميع القوائم في اليوم التالي.

ويجب اختيار القائمة النهائية من أسماء لاعبين في القائمة الأولية دون السماح بأي تغييرات متأخرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة كما تنص لوائح وقواعد البطولة التي ينظمها الفيفا.

ولن ينشر الفيفا القوائم الأولية، لكن قد تختار بعض الدول القيام بذلك للكشف عن نواياها وربما إنهاء أي حالة جدل محتملة بشأن الاختيارات.

ولدى فرنسا حاملة اللقب قائمة طويلة من الإصابات يجب على المدرب ديدييه ديشان أخذها في الاعتبار خلال الأيام القليلة المقبلة على الرغم من أن القائمة الأولية كبيرة بما يكفي لإدراج لاعبين في سباق مع الزمن ليكونوا جاهزين لقطر.

وقد ينتهي الجدل بشأن مركز الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا عندما يعلن غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب، خياراته، وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كان ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول في خططه بعد أن تجاهله مؤخرا.